«Невыносимо холодно»: В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ

По словам матери одного из учеников 11-й школы, даже тёплая одежда не спасает, а сидеть в куртках на уроках запрещено. В 17-й школе тоже жуткий холод, но хоть уроки урезали. А в 24-й учителя в чате попросили родителей по возможности не вести детей в школу, но предупредили не всех. В итоге те, кто пришёл, просто замерзли до костей, и родителям пришлось срочно их забирать.