Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:21

«Невыносимо холодно»: В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ

В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске обернулась настоящей проблемой для школьников: дети буквально примерзают к партам. Дистанционное обучение спасает часть учеников, но остальным приходится учиться в ледяных классах, сообщает Babr Mash.

В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ. Видео © Telegram / Babr Mash

По словам матери одного из учеников 11-й школы, даже тёплая одежда не спасает, а сидеть в куртках на уроках запрещено. В 17-й школе тоже жуткий холод, но хоть уроки урезали. А в 24-й учителя в чате попросили родителей по возможности не вести детей в школу, но предупредили не всех. В итоге те, кто пришёл, просто замерзли до костей, и родителям пришлось срочно их забирать.

Кроме того, в 32-й школе детей отпустили после четвертого урока, потому что в классах совсем невыносимо холодно. Сейчас весь город в режиме ЧС. Мамы и папы просто осаждают чаты чиновников, требуя перевести всех на «удалёнку».

Жителям Ангарска вернут тепло к 10 декабря после аварии на ТЭЦ
Жителям Ангарска вернут тепло к 10 декабря после аварии на ТЭЦ

Ранее Life.ru сообщал, что в Ангарске введён режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9, где произошла поломка второго котла. В результате инцидента было нарушено теплоснабжение в ряде жилых домов и социальных учреждений. По данным ремонтных служб, для стабилизации температуры в сетях планируется запустить резервное оборудование. Местные власти и аварийные службы держат ситуацию на постоянном контроле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar