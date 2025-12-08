«Невыносимо холодно»: В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ
В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu
Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске обернулась настоящей проблемой для школьников: дети буквально примерзают к партам. Дистанционное обучение спасает часть учеников, но остальным приходится учиться в ледяных классах, сообщает Babr Mash.
В Ангарске школьники буквально примерзают к партам после аварии на ТЭЦ. Видео © Telegram / Babr Mash
По словам матери одного из учеников 11-й школы, даже тёплая одежда не спасает, а сидеть в куртках на уроках запрещено. В 17-й школе тоже жуткий холод, но хоть уроки урезали. А в 24-й учителя в чате попросили родителей по возможности не вести детей в школу, но предупредили не всех. В итоге те, кто пришёл, просто замерзли до костей, и родителям пришлось срочно их забирать.
Кроме того, в 32-й школе детей отпустили после четвертого урока, потому что в классах совсем невыносимо холодно. Сейчас весь город в режиме ЧС. Мамы и папы просто осаждают чаты чиновников, требуя перевести всех на «удалёнку».
Ранее Life.ru сообщал, что в Ангарске введён режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-9, где произошла поломка второго котла. В результате инцидента было нарушено теплоснабжение в ряде жилых домов и социальных учреждений. По данным ремонтных служб, для стабилизации температуры в сетях планируется запустить резервное оборудование. Местные власти и аварийные службы держат ситуацию на постоянном контроле.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.