Жителям Ангарска вернут тепло к 10 декабря после аварии на ТЭЦ

Теплоснабжение в более чем полутора тысячах домов Ангарска Иркутской области выйдет на нормативные параметры к 10 декабря. Об этом заявил генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По словам гендиректора, все восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме. Он сообщил, что за текущие и следующие сутки специалисты запустят три дополнительных котлоагрегата, что позволит полностью стабилизировать подачу тепла к указанной дате и вывести температуру теплоносителя на необходимый уровень.

Причко также информировал, что в настоящий момент на теплоэлектроцентрали задействовано пять котлов. Он отметил, что запуск одного из агрегатов накануне уже дал положительный результат, повысив температуру в магистралях до 72 градусов, благодаря чему улучшение почувствует подавляющее большинство жителей города. Кроме того, в планах на сегодняшний день стоит начало растопки следующего, шестого, резервного котла.

Согласно данным синоптиков, погодные условия остаются суровыми: днём 8 декабря в Ангарске столбик термометра опустится до -16°C, а в ночные часы ожидаются морозы до 29 градусов ниже нуля.