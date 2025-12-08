Путин в Индии
8 декабря, 05:36

В Ангарске ввели ЧС из-за аварии на ТЭЦ, оставившей без тепла полторы тысячи домов

Обложка © Wikipedia / ПАО «Мосэнерго» / Анна Самарина

В Ангарске Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне крупной аварии на ТЭЦ-9. В результате температура теплоносителя упала более чем в полутора тысячах жилых домов города.

«В Ангарске введён режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. Ожидается, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется в ближайшие сутки»,сообщил мэр округа Сергей Петров.

Как сообщили в администрации городского округа, ситуацию с теплоснабжением рассчитывают стабилизировать в ближайшие сутки. Следственный комитет уже организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ангарске произошла крупная авария на ТЭЦ. Без отопления остались социальные объекты и жилые дома. На ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, и власти ввели в городе режим повышенной готовности.

