Суд вместо ресторана: В Татарстане приставы выманили должницу по алиментам на «свидание»

В Елабуге приставы несколько раз приезжали к должнице по алиментам, но каждый раз попадали на пустую квартиру. На женщине висело около 120 тысяч рублей, и пряталась она старательно. Тогда один из приставов решил действовать нестандартно — написал ей в соцсетях и пригласил на свидание. Об этом рассказал телеграм-канал Mash Iptash.

Дама согласилась. Более того, вышла во всеоружии: каблуки, макияж, укладка, образ как на вечер. «Принц» даже вызвал ей такси. Но у подъезда её встретили не романтика и ужин, а служебная машина приставов. Вместо свидания — отдел и решение суда. Женщине назначили 60 часов исправительных работ.

Ранее мужчина из Брянской области решил получить от экс-возлюбленной «компенсацию» средств, потраченных на ухаживания за ней. Он шантажировал даму, угрожая слить фото в сеть. В итоге горе-жениху самому пришлось выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.