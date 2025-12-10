Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 09:36

Суд вместо ресторана: В Татарстане приставы выманили должницу по алиментам на «свидание»

В Татарстане приставы выманили должницу по алиментам на «свидание»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

В Елабуге приставы несколько раз приезжали к должнице по алиментам, но каждый раз попадали на пустую квартиру. На женщине висело около 120 тысяч рублей, и пряталась она старательно. Тогда один из приставов решил действовать нестандартно — написал ей в соцсетях и пригласил на свидание. Об этом рассказал телеграм-канал Mash Iptash.

Дама согласилась. Более того, вышла во всеоружии: каблуки, макияж, укладка, образ как на вечер. «Принц» даже вызвал ей такси. Но у подъезда её встретили не романтика и ужин, а служебная машина приставов. Вместо свидания — отдел и решение суда. Женщине назначили 60 часов исправительных работ.

Фиксируем свидетельства роскоши: Life.ru выяснил, как добиться справедливых алиментов от бизнесмена
Фиксируем свидетельства роскоши: Life.ru выяснил, как добиться справедливых алиментов от бизнесмена

Ранее мужчина из Брянской области решил получить от экс-возлюбленной «компенсацию» средств, потраченных на ухаживания за ней. Он шантажировал даму, угрожая слить фото в сеть. В итоге горе-жениху самому пришлось выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar