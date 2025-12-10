Олигарх Чигиринский может потерять поместье в Барвихе из-за нарушения земельного кодекса

В Подмосковье может быть снесён трёхэтажный особняк стоимостью свыше миллиарда рублей, который построил девелопер Александр Чигиринский на земле, предназначенной для общедоступной рекреации. Об этом сообщает Mash.

Роскошное поместье миллиардера Александра Чигиринского, построенное в незаконном месте. Видео © Telegram / Mash

Согласно кадастровым данным, претензии касаются трёх земельных наделов в Барвихе, которые примыкают к берегу Москвы-реки и суммарно занимают 3,3 гектара. Telegram-канал отмечает, что на двух из этих участков закон однозначно не позволяет строить жильё, допуская исключительно возведение объектов для отдыха, спорта или гидротехники, которыми мог бы пользоваться любой человек. Вопреки этим нормам, там вырос частный трёхэтажный дом. Речка Саминка же и вовсе была осушена и засыпана, а вся территория обнесена непроницаемым ограждением с круглосуточной охраной.

Дорогостоящее поместье миллиардера Чигиринского расположено с нарушением земельного кодекса. Фото © Telegram / Mash

Основанием для прокурорского вмешательства послужило обращение предпринимателя Глеба Рыськова в надзорный орган Московской области. В своей жалобе он подчеркнул, что фирма девелопера имеет документы лишь на гидросооружения, тогда как фактически возведён полноценный жилой особняк.

Бизнесмен ставит перед собой цели: добиться признания строительства противозаконным и вернуть реке её первоначальное состояние. В настоящее время природоохранная прокуратура проводит по этому случаю проверочные мероприятия.

Александр Чигиринский является влиятельной фигурой на столичном рынке недвижимости, его имя связано с возведением башен «Москва-Сити» и премиального жилого комплекса «Снегири ЭКО». Его родной брат, а в прошлом — компаньон Шалва Чигиринский, покинул Россию и перебрался в Соединённые Штаты ещё в 2008 году, столкнувшись с серьёзными денежными проблемами.

