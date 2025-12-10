Политолог оценил слова Макрона о «козырях» ЕС для давления на Россию

Главным фактором воздействия Европы на Россию являются замороженные российские активы на сумму более 200 миллиардов евро. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил политолог Вадим Трухачёв, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о наличии у ЕС «козырей» против РФ.

«Более 200 миллиардов евро Россия по недосмотру туда положила. И как бы ни сопротивлялся бельгийский премьер (Барт) де Вевер, откусывать их начнут. Потому что иных средств для финансирования Украины у Европы не осталось», — приводит kp.ru слова эксперта.

Он привёл в пример скромные суммы, которые удаётся собрать Нидерландам и Германии для отправки Киеву, отметив, что деньги у европейских государств заканчиваются. Политолог добавил, что европейские лидеры уже не могут увеличивать налоговую нагрузку на своих граждан, поэтому точно обратятся к российским средствам.

Также он отметил сохраняющийся значительный военно-промышленный потенциал ключевых стран ЕС и Великобритании, их возможности по поставкам вооружений, в первую очередь беспилотников, наличие частных военных компаний, а также контроль над счетами и недвижимостью российских олигархов и чиновников.

Тем временем на Украине уже думают, куда можно было бы пустить российские деньги. Ранее Владимир Зеленский заявил, что активы РФ пойдут на восстановление страны или на закупки оружия для ВСУ. Он добавил, что у Европы просто нет вариантов, кроме продолжения финансирования Киева.