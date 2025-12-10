Гармонирует с антуражем и символом 2026 года: Дизайнер оценила ёлку в президентском корпусе Кремля

В президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты главы государства Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Life.ru попросил дизайнера интерьера Юлию Быкову оценить её.

Дизайнер обратила внимание, что украшения — случайно или специально — подобраны в соответствии с символом будущего года — Красной Огненной Лошади. На лапах ели — красные и золотые шары и украшения. Второй плюс — ёлка гармонирует с классическим интерьером.

«Интерьер классический, и ёлка полностью соответствует тому антуражу, в котором она находится. Было бы странно, если бы она была другого размера или сделана в каком-то другом стиле. В этом случае она гармонично вписывается», — заметила Быкова.

Дизайнер посоветовала россиянам украшать квартиры тоже исходя прежде всего из интерьера.

«Тем, кто предпочитает ориентироваться на актуальные цвета, нужно также понимать, какой у вас интерьер. Если цвета будущего года к вашему интерьеру не подходят, значит, подбирать нужно что-то другое. А кремлёвская ёлка выглядит замечательно, прекрасно вписывается в интерьер и радует глаз. Всё подобрано очень правильно и гармонично», — заключила эксперт.