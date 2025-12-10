В президентском корпусе Кремля поставили ёлку

В президентском корпусе Кремля, где располагаются рабочий и представительский кабинеты главы государства Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Фото с места публикует журналист кремлёвского пула и Life.ru Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Украшена она в тёплых золотых и красных оттенках, на лапах красуются шары, банты и даже театральные маски.

А вот главная ёлка России ещё на пути в Кремль. Её нашли на территории Рузского городского округа. У новогоднего дерева — впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Найти главную елку страны – дело нешуточное! Целых 24 красавицы-ёлки претендовали на эту почётную роль.