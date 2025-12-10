Истребитель ВМС США в Красном море увернулся от ракеты, выпущенной своим крейсером

ВМС США опубликовали расследование инцидента декабря 2024 года, когда крейсер Gettysburg по ошибке обстрелял два истребителя F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry S. Truman. Первый самолёт был поражён и экипаж катапультировался, его спасли, а второй истребитель чудом избежал удара.

Сообщается, что пилот второго истребителя включил форсаж, в результате чего ракета прошла в 30 метрах от самолёта, после чего он благополучно сел на авианосец. Причиной признана цепочка ошибок — недостаточная подготовка операторов, сбои в системах обмена данными Link 16 и отказ оборудования ДРЛО E-2D Hawkeye.

Напомним, 22 декабря 2024 года крейсер Gettysburg открыл огонь по истребителю F/A-18 Super Hornet, взлетевшему с USS Harry S. Truman для удара по Йемену. По данным военных США, самолёт сбили сразу после взлёта. К счастью, оба пилота успели катапультироваться и остались живы. Один из них получил лёгкие ранения.