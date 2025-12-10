Путин призвал укреплять соцгарантии для бойцов СВО и их семей

Дальнейшее развитие системы социальных гарантий для участников СВО и членов их семей является необходимой мерой. Соответсвующее заявление президента России Владимира Путина зачитали на форуме «Вместе победим».

«Подчеркну, необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять её новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что правительство будет расширять возможности для бойцов, чтобы они могли продолжать достойно служить стране. По его словам, таланты и способности героев должны быть в полной мере востребованы на государственной службе, в муниципалитетах, в сфере воспитания молодёжи, в различных отраслях экономики и в предпринимательстве. Президент назвал поддержку защитников Отечества безусловным нравственным долгом государства и задачей, требующей партнёрской работы с обществом.

Президент также отдельно отметил большую многогранную деятельность сотрудников госфонда «Защитники Отечества». Он пояснил, что они направляют усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий. Фонд оказывает им содействие в решении юридических проблем, профессиональной переподготовки и трудоустройства.

Ранее Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по правам человека призвал уделить максимум внимания мерам поддержки участников СВО и их семей. Он подчеркнул важность не только защиты прав, но и практической помощи ветеранам боевых действий в адаптации и реализации себя в мирной жизни. Глава государства указал, что эта работа является безусловным приоритетом.