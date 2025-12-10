Россиян призвали самим копить себе на старость

Финансист и экономист Юлия Кузнецова заявила, что установленный минимум в 30 пенсионных коэффициентов (ИПК) не гарантирует пенсионерам даже базового уровня жизни. По мнению эксперта, гражданам России необходимо самостоятельно заботиться о финансовой стабильности в преклонном возрасте.

Кузнецова в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что пенсия при минимальном количестве баллов составит около 13 278 рублей в месяц, что меньше прожиточного минимума для пенсионеров, который в 2025 году в среднем по стране достигнет 14 133 рублей. Чтобы приблизиться к этой сумме, необходимо накопить значительно больше баллов – от 36 до 40 и выше.

Реальные показатели накопления баллов у многих россиян, учитывая нестабильную занятость и неполную прозрачность доходов, составляют 3–6 баллов в год, что за 30 лет стажа дает от 90 до 180 баллов. Этого недостаточно для обеспечения достойной пенсии, добавила специалист.

Эксперт пояснила, что минимальное количество ИПК лишь позволяет избежать полной финансовой незащищённости в старости, но не обеспечивает удовлетворение реальных потребностей. По мнению Кузнецовой, для уверенности в будущем необходимо разрабатывать личную финансовую стратегию.

Кузнецова отметила, что такая стратегия подразумевает самостоятельное формирование капитала и создание финансовой подушки безопасности, позволяя строить будущее на основе собственных решений, а не на минимальных пенсионных баллах.

А ранее в Госдуме объяснили, какие документы подать для повышенной пенсии в 2026 году. Зампред Комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш уточнил, что конец года — важное время для проверки учтены ли все основания для увеличения пенсии. Многие надбавки зависят от поданных документов.