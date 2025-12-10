«АвтоВАЗ» с 1 января планирует вернуться к пятидневному рабочему графику

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов издал распоряжение о переходе предприятия на стандартную пятидневную рабочую неделю, начиная с 1 января 2026 года. Данная информация была подтверждена пресс-службой компании. Представители отметили, что данное решение не требует дополнительных разъяснений.

«Сегодня президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно», — говорится в сообщении автоконцерна.

Напомним, с 29 сентября «АвтоВАЗ» работает по четыре дня в неделю. Это вынужденная мера, призванная сохранить рабочие места, поскольку спрос на продукцию компании упал. Планировалось, что такой режим продлится примерно до конца 2025 или начала 2026 года.

Ранее Максим Соколов анонсировал предстоящее повышение цен на автомобили Lada. Он объяснил это решение объективным ростом себестоимости производства, который больше не позволяет удерживать прежний уровень цен. Соколов отметил, что предыдущая индексация в январе 2025 года составила менее двух процентов, что значительно отставало от официальной инфляции. По его словам, дальнейшее сдерживание цен стало невозможным.