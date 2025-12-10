Путин в Индии
10 декабря, 11:07

В России призвали Киркорова и Лепса отказаться от новогодних корпоративов

Обложка © Life.ru, © VK / Григорий Лепс

Популярные российские артисты должны отказаться от дорогих новогодних выступлений на время специальной военной операции. Об этом заявил «Ридусу» руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он резко раскритиковал демонстрацию роскоши звёздами шоу-бизнеса, пока военные на фронте сталкиваются с лишениями. Он подчеркнул, что артисты, такие как Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и Сергей Шнуров, продолжают получать многомиллионные гонорары за частные мероприятия.

«Россияне воюют и терпят лишения, а звёзды шоу-бизнеса купаются у всех на глазах в роскоши, демонстрируют на различных вечеринках бриллианты и едят чёрную икру ложками. Это аморально!», — указал Бородин.

Общественник привёл конкретные суммы, назвав такой подход абсурдным. По его данным, выступление Кадышевой стоит 50 млн рублей, Шнурова — 27 млн, а Киркорова — 25 млн. Он также передал слова военных о сложной обстановке на фронте, противопоставив её праздному образу жизни знаменитостей, и призвал их проявить солидарность с народом.

«Песни особого назначения»: Бойцы СВО, артисты и волонтёры собрали свой фронтовой саундтрек

Ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак готова провести корпоратив даже в новогоднюю ночь, однако для этого желающим видеть её нужно готовить не менее 10 миллионов рублей. При этом зовут её обычно чиновники, олигархи, меценаты и прочие богачи.

