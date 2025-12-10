Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 10:16

Совфед одобрил соглашение России и Индии о правилах отправки военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy.LIU

Совет Федерации одобрил соглашение, регулирующее порядок взаимных отправок военных сил и техники между Россией и Индией. О данном решении стало известно по итогам ратификации документа на пленарном заседании верхней палаты.

Как уточняется, документ устанавливает правовые нормы для отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолётов на территорию друг друга. Он также детально прописывает процедуры их материально-технического обеспечения во время пребывания. Установленный порядок будет применяться в ходе совместных учений, гуманитарных миссий, операций по ликвидации последствий катастроф и в иных согласованных сторонами ситуациях.

Вместе с тем ратификация соглашения имеет и другую выгоду для государств. Например, это упрощает взаимное использование воздушного пространства и заход кораблей в порты обеих стран. Отмечается, что данный шаг направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Минобороны Китая сообщило о военных учениях с ВС РФ на территории России
Минобороны Китая сообщило о военных учениях с ВС РФ на территории России

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию стал мощным сигналом о завершении эпохи однополярного мира. Это в свою очередь вызвало беспокойство в ряде западных столиц. Иностранные державы неоднократно пытались оказать давление на позицию Кремля, в частности, приостановив участие России в саммитах «Большой восьмёрки» в 2014 году. В ответ на эти действия Владимир Путин не стал обращаться к Западу с просьбами, а объявил об окончательном выходе страны из этой группы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Россия
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar