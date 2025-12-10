Совет Федерации одобрил соглашение, регулирующее порядок взаимных отправок военных сил и техники между Россией и Индией. О данном решении стало известно по итогам ратификации документа на пленарном заседании верхней палаты.

Как уточняется, документ устанавливает правовые нормы для отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолётов на территорию друг друга. Он также детально прописывает процедуры их материально-технического обеспечения во время пребывания. Установленный порядок будет применяться в ходе совместных учений, гуманитарных миссий, операций по ликвидации последствий катастроф и в иных согласованных сторонами ситуациях.

Вместе с тем ратификация соглашения имеет и другую выгоду для государств. Например, это упрощает взаимное использование воздушного пространства и заход кораблей в порты обеих стран. Отмечается, что данный шаг направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию стал мощным сигналом о завершении эпохи однополярного мира. Это в свою очередь вызвало беспокойство в ряде западных столиц. Иностранные державы неоднократно пытались оказать давление на позицию Кремля, в частности, приостановив участие России в саммитах «Большой восьмёрки» в 2014 году. В ответ на эти действия Владимир Путин не стал обращаться к Западу с просьбами, а объявил об окончательном выходе страны из этой группы.