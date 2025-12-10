В России предложили выплачивать ₽20 тысяч за рождение ребёнка в новогоднюю ночь

Родители должны получать специальную выплату от государства, если их ребёнок родился в новогоднюю ночь. Об этом «Абзацу» заявил общественный деятель Вадим Попов.

«В условиях демографического кризиса и инфляции предлагаю федеральным и региональным властям проявить политическую волю и установить единовременную денежную выплату родителям, чьи дети родились в новогоднюю ночь», — сказал он.

По его словам, выплата может составить 20 тысяч рублей в федеральном масштабе и 10 тысяч — на региональном уровне.

По его мнению, подобная поддержка не только окажет материальную помощь семьям, компенсировав часть праздничных расходов, но и станет ярким символом внимания государства к рождаемости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работодатели будут выплачивать сотруднику миллион рублей, если у него родится ребёнок. Это очень существенное повышение, поскольку сейчас размер такой выплаты составляет максимум 50 тысяч рублей.