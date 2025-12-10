Соглашение по урегулированию на Украине может предусматривать, что Киев сохранит дополнительные силы сверх номинальной численности ВСУ. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Независимо от номинальной численности (украинской. — Прим. Life.ru) армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие как национальная гвардия или другие силы поддержки», — пишет издание.

Издание подчёркивает, что переговорный процесс по урегулированию зашёл в тупик из-за разногласий относительно численности ВСУ. Как стало известно, Киев категорически отвергает любые предложения по закреплению ограничений на конституционном уровне.

Ранее сообщалось, что план США по миру на Украине сократили до 19 пунктов. До переговоров в Женеве украинская сторона категорически отказывалась признавать потерю Донбасса и Крыма и урезать количество военных в своей армии, что, предположительно, было в американском плане.