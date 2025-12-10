Формулировка постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника в адрес РФ с использованием цитаты из советского фильма абсолютно не соответствуют дипломатическим стандартам. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Такое выражение, тем более руководителям такого ранга, какая бы ни была Украина, не положено употреблять», — указал депутат.

Парламентарий выразил мнение, что подобная риторика выдает неуверенность, непонимание ситуации и отсутствие веских аргументов. Он удивился, что постоянный представитель при ООН объясняет свою позицию русскими народными поговорками на русском языке, что, по мнению Колесника, указывает на полное истощение дипломатических доводов и их замену на пустые «прибаутки».

Колесник завершил свою мысль заявлением о том, что Россия достигнет всех поставленных целей в рамках специальной военной операции, а пустые разговоры, по его выражению, стоит «нести на базар».

Фраза «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!» — известная цитата из культового советского многосерийного фильма 1979 года «Место встречи изменить нельзя». Именно эту фразу использовал постпред Украины в ООН Мельник, заменив последнее слово в ней на название своей страны.