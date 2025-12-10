Путин в Индии
10 декабря, 10:33

Олимпийский мишка 1980 года станет новым талисманом российской сборной

Обложка © ТАСС / Алексей Поддубный

Легендарный Олимпийский мишка образца 1980 года станет новым единым талисманом сборной России. Об этом во время Олимпийского собрания заявил глава Олимпийского комитета и министр спорта Михаил Дегтярёв.

Глава спортивного ведомства пояснил, что эмблема в настоящее время оформляется в Роспатенте. Дегтярёв отметил, что дизайн получился отличным, а прежний синий медведь, чьё происхождение вызывало вопросы, будет заменён. Министр заверил, что спортсменов будет сопровождать тот самый классический мишка, знакомый всем с детства.

«Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — пообещал Дегтярёв.

Дегтярёв: Олимпиада-2026 станет последней, где Россия выступит без флага и гимна

Ранее на Украине потребовали отстранить Петросян и Гуменника от Олимпиады. Представители НОК убеждены, что поведение и публичные выступления российских фигуристов нарушают нормы нейтрального статуса, определённые МОК. Согласно их позиции, спортсмены регулярно появляются на акциях в поддержку СВО, используют запрещённую символику и взаимодействуют с персонами, активно распространяющими пропагандистские нарративы.

