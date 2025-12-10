Олимпийский мишка 1980 года станет новым талисманом российской сборной

Легендарный Олимпийский мишка образца 1980 года станет новым единым талисманом сборной России. Об этом во время Олимпийского собрания заявил глава Олимпийского комитета и министр спорта Михаил Дегтярёв.

Глава спортивного ведомства пояснил, что эмблема в настоящее время оформляется в Роспатенте. Дегтярёв отметил, что дизайн получился отличным, а прежний синий медведь, чьё происхождение вызывало вопросы, будет заменён. Министр заверил, что спортсменов будет сопровождать тот самый классический мишка, знакомый всем с детства.

«Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — пообещал Дегтярёв.

Ранее на Украине потребовали отстранить Петросян и Гуменника от Олимпиады. Представители НОК убеждены, что поведение и публичные выступления российских фигуристов нарушают нормы нейтрального статуса, определённые МОК. Согласно их позиции, спортсмены регулярно появляются на акциях в поддержку СВО, используют запрещённую символику и взаимодействуют с персонами, активно распространяющими пропагандистские нарративы.