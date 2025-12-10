Новый тренд на розовую тактическую экипировку в Вооружённых силах Украины является отличным подарком для всех российских снайперов. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин подчеркнул, что подобная форма грубо нарушает правила маскировки и не имеет ничего общего с военной логикой. Он прокомментировал информацию о растущей популярности розовой тактической одежды в украинских военторгах.

«Ну, вообще, глупостей там много разных. Но одно дело бегать по Крещатику где-то, а другое — на войне, где есть определённые правила экипировки», — сказал собеседник.

По его словам, зимой бойцы носят чёрно-белую форму из-за проталин, а летом маскируются с помощью зелёного цвета. Однако на Украине мало что окрашено в розовый, поэтому новая экипировка бойцов ВСУ будет «находкой для снайпера».

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные магазины активно продают специальные чехлы для бронепластин с изображением Hello Kitty. Они имеют интересный розовый окрас, который зачем-то военнослужащие ВСУ используют прямо на передовой.