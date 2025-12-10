Киркоров заявил, что его дочь Алла-Виктория очень повзрослела за прошедший год

Дочь певца Филиппа Киркорова заметно повзрослела за прошедший год. Об этом сам артист рассказал Пятому каналу, удивляясь тому, что уже в 14 лет Алла-Виктория ведёт с ним интеллектуальные беседы.

Киркоров — о своей дочери. Видео © Пятый канал

Король эстрады с облегчением отметил, что его дочь успешно преодолела сложный переходный возраст. Он признался, что период отрицания и протеста сменился у подростка резкими переменами в этом сезоне.

«Она повзрослела. Как-то мы быстро завязали с этим странным возрастом, когда всё мы отрицаем, всё не принимаем, ничего не хотим. «Не хочу учиться, хочу жениться». Вдруг как-то в этом сезоне всё резко у неё поменялось», — признался исполнитель.

Певец также восхитился интеллектуальным уровнем четырнадцатилетней дочери. Киркоров добавил, что теперь с ней можно обсуждать серьёзные темы. Певец назвал дочь умной, разумной и интересной собеседницей.

Напомним, что дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории совсем недавно исполнилось 14 лет. Ранее Life.ru рассказывал, что свой день рождения она проведёт в узком семейном кругу, поскольку она сама того пожелала. Кстати, девочка обиделась, что отец подарил своей подруге дорогой брендовый клатч, который она хотела себе, после чего они даже не общались несколько дней.