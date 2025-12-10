В ЖК «Баланс» на юго-востоке Москвы лифты падают по несколько раз за одну поездку

В элитном жилом комплексе «Баланс» на юго-востоке Москвы жители боятся пользоваться лифтами. Об этой проблеме выяснил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА в рамках проверки #ЖКХантер.

Проблемы с лифтами в московском ЖК «Баланс». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Кабины в жилом комплексе падают и резко дёргаются по нескольку раз даже за одну короткую поездку. Жители нескольких подъездов жалуются, что за подъём лифт может дёрнуться и «рухнуть» на этаж вниз до пяти раз.

В домах много этажей, поэтому отказаться от лифта и ходить пешком у всех жителей дома не получится. Управляющая компания постоянно их ремонтирует, но поломки повторяются. Сейчас лифты снова отключены, в то время как сотрудники УК продолжают уверять, что эти сбои «не влияют на безопасность».

Ранее в Бауманке лифт насмерть раздавил электромеханика во время проведения ремонтных работ. Мужчине изначально пытались помочь экстренные службы столицы. На место происшествия также прибыла бригада скорой, но спасти рабочего не удалось.