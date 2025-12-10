Россиянка нашла осколок стекла в популярном фруктовом пюре для детей

Женщина обнаружила кусок стекла в баночке детского пюре «ФрутоНяня» во время кормления ребёнка. Об этом сообщает «Москва 24».

Стекло в банке. Видео © Telegram / Москва 24

По словам женщины, её изначально попытались обвинить в подлоге, однако она предоставила видеодоказательства. На записи слышен характерный стук осколка, когда она трясёт невскрытые баночки из той же партии.

После официального обращения производитель выразил сожаление и пообещал провести проверку. Вся спорная продукция была изъята для проведения экспертизы.

В компании «ФрутоНяня» пояснили, что технологический процесс настроен так, что линия автоматически останавливается при любом отклонении от нормы. Они отметили, что все производственные процессы закрытые, а стеклотара для детского питания соответствует законодательным требованиям. Однако там добавили, что, как и любое стекло, она может разбиться при механическом воздействии во время падения или транспортировки.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время проведения экспертизы в детском молочке «Малютка-4» для питания с 18 месяцев обнаружили повышенное содержание свинца. Он накапливается в организме и провоцирует заболевания почек, сердца и сосудов.