Путин пообещал Субианто приехать в Индонезию с визитом

Президент России Владимир Путин дал обещание посетить Индонезию. Это заявление прозвучало в Кремле в ходе переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто, который лично пригласил Путина.

В Кремле начались переговоры Путина с Прабово Субианто. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Субианто выразил надежду, что визит может быть запланирован на 2026 или 2027 год, и Путин подтвердил своё намерение, сказав, что обязательно прилетит.

«Не только же в Индию вам летать», — пошутил в ответ президент Индонезии.

Напомним, прямо сейчас в Кремле проходят переговоры Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. На встрече, в частности, обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных организациях и реализация совместных проектов.