В Крыму подросток-инвалид погиб, пытаясь по ТВ-кабелю сбежать от матери-тирана

В Симферополе подросток с инвалидностью погиб, сорвавшись с шестого этажа при попытке выбраться из запертой квартиры. Подробности инцидента URA.ru рассказали соседи погибшего.

По словам очевидцев, мать систематически оставляла мальчика одного на долгое время, лишая его пищи, средств связи и подвергая побоям. Подросток неоднократно пытался сбежать к отчиму.

В роковой день женщина снова закрыла сына в квартире, не оставив еды и возможности позвать на помощь. Отчаявшись, ребёнок попытался спуститься из окна по телевизионному кабелю, который не выдержал его веса и оборвался.

Получив несовместимые с жизнью травмы при падении, мальчик скончался в медицинском учреждении. Сама виновница трагедии своей вины не признала, однако суд приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии.

