Известного оперного певца и номинанта на «Грэмми» зарезал родной сын
Джубилант Сайкс. Обложка © Gettyimages / Hiroyuki Ito
Страшная трагедия потрясла мир оперы: 71-летний Джубилант Сайкс, известный американский певец и номинант на «Грэмми», был убит собственным сыном, 31-летним Майком Сайксом. Об этом сообщает издание People.
Вечером 9 декабря в доме артиста произошло нападение. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила Сайкса с ножевыми ранениями. Рядом находился его сын, который был задержан. Возбуждено уголовное дело. Позже Майк был отпущен под залог в 2 миллиона долларов.
В 2009 году Джубилант Сайкс получил номинацию на премию «Грэмми» за своё исполнение «Мессы» Леонарда Бернштейна. Его карьера также отмечена выступлениями на таких престижных площадках, как Метрополитен-опера, Карнеги-холл и Центр Кеннеди.
