«Сюрприз» для Израиля: Иран создал дрон-камикадзе для прорыва ПВО противника

Иран разработал и продемонстрировал БПЛА дальнего радиуса действия под названием Hadid-110. Его основная задача – преодоление систем ПВО противника. По мнению Telegram-канала «Военная хроника», этот дрон может представлять собой неожиданную угрозу для Израиля, будучи труднообнаружимым.

На прошедших в иранской провинции Восточный Азербайджан антитеррористических учениях «Саханд-2025» были продемонстрированы возможности применения БПЛА-камикадзе. Особое внимание привлек дрон Hadid-110, оснащённый боевой частью весом 30 килограммов. Его отличительной чертой является крайне низкая радиолокационная заметность, что характерно для современных тактических ракет.

Иранский дрон Hadid-110. Фото © Telegram / Военная хроника

Telegram-канал уточняет, что благодаря использованию специальных радиопоглощающих материалов и покрытий, эффективная отражающая поверхность дрона не превышает 0,01-0,02 квадратного метра. Аналитики полагают, что это ограничит возможности обнаружения Hadid-110 для самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и радаров западных зенитно-ракетных комплексов, таких как NASAMS, до дистанции всего 30-50 километров.

В связи с этим, учитывая скорость дрона в 510 километров в час, израильские системы ПВО, включая Iron Dome и SPYDER, столкнутся с серьёзными трудностями при отражении атаки группы подобных беспилотников.

Ранее туристы на Кипре оказались в «первом ряду», наблюдая за конфликтом Ирана и Израиля. Иранские ракеты, пролетевшие над Кипром в направлении Израиля, стали неожиданным и пугающим зрелищем для туристов. Пользователи соцсетей рассказали, что видели запуски прямо с балконов отелей, что вызвало переполох среди отдыхающих.