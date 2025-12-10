Отметивший 80-летие актёр Валерий Баринов рассказал, что придаёт ему силы

Народный артист России Валерий Баринов отпраздновал свой 80-летний юбилей. В интервью «Вечерней Москве» актёр с более чем 200 ролями в фильмографии рассказал о своём необычном юбилее и поделился мыслями об искусстве и жизни.

Поздравления от издания Баринов принимал по дороге в Донбасс, куда ездит регулярно с 2014 года. Актёр объяснил свою потребность в таких поездках желанием общаться с военными, которым он однажды посоветовал самим снять кино о своих боевых действиях по примеру фронтовиков-режиссёров.

Свой юбилей артист отметил, как привык — на сцене, отыграв спектакль, после чего состоялся тёплый банкет с друзьями. Самый памятный подарок он получил в детстве — кулёк пастилы от матери, что позже стало семейной традицией. Говоря о родном Орле, Баринов с теплотой отметил, что всегда приезжает туда с радостью.

«Когда мама была жива, я навещал её в Орле и говорил всем, что еду домой, а когда её не стало, я заявлял, что отправляюсь на родину, а дом у меня уже в Москве. Но и сегодня всегда приезжаю в Орел с радостью и кого бы из друзей туда ни привозил, все в восторге от города и живущих в нём людей», — рассказал артист.

На вопрос о своей энергии, которой завидуют даже молодые коллеги, актёр ответил, что её источник — любовь к работе. Он признался, что, несмотря на усталость и понимание, что физически он уже не тот, продолжает играть в пяти спектаклях, давать концерты и сниматься. Баринов выразил сожаление, что современное кино стало скорее индустрией, чем искусством, оставляющим «царапину в душе», и привёл в пример фильм «Баллада о солдате».

Свободное время, которого мало из-за плотного графика, актёр проводит в деревне, за чтением вслух — особенно Льва Толстого, что для него и удовольствие, и упражнение. Он также обожает Москву, особенно Сокольники, где живёт, и Красную площадь, которая потрясла его в детстве.

Кстати, о своей любви к Льву Толстому Баринов говорит уже не впервые. По его словам, больше всего он любит читать книги в одиночестве и коротает вечера за прочтением произведений великого русского писателя вслух у себя дома.