Регион
10 декабря, 11:19

Волгоградская полиция проводит проверку после отравления лошадей в конном клубе

В Волгоградской области выясняют обстоятельства ЧП в конном клубе: владелица сообщила полиции, что неизвестный отравил пять животных. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

«Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В Волжском отдел полиции принял заявление от хозяйки местного конного клуба, которая утверждает, что неизвестный отравил пять её лошадей. По факту происшествия начата проверка. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося и опрашивают возможных свидетелей. По её завершении будет принято процессуальное решение.

Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке
Живодёр привязал пса к бамперу автомобиля и протащил по дороге в Донецке

Напомним, что в волжском конном клубе «У озера» уже происходили нападения на животных: по данным администрации, неизвестный человек прежде якобы вводил лошадям автомобильную омывающую жидкость, из-за чего погибли два коня. В новых публикациях утверждалось, что в ночь с 6 на 7 декабря на территорию клуба проник мужчина в маске и перчатках, который, как предполагают, поочерёдно заливал нескольким лошадям кислоту в ротовую полость.

