Цены на корм для грызунов и птиц в России выросли на 30% за год

Владельцы домашних животных столкнулись с резким ростом цен на специальные корма. Согласно исследованию сервиса «Ценозавр», за год корм для грызунов в России подорожал более чем на 30%, а для птиц — на 17,4%.

Как узнал «Постньюс», корм для грызунов за год прибавил 31,6% и теперь стоит в среднем 150,6 рубля. Питание для птиц выросло на 17,4% — до 135,9 рубля. Поднялись цены и на влажные корма для собак и кошек. Еда для собак стала дороже на 14,7% (39,4 рубля), для кошек — на 2,3% (44 рубля).

При этом сухие корма, наоборот, подешевели. Для собак — на 17,2% (245,9 рубля), для кошек — на 9,2% (357,2 рубля). Эксперты связывают разнонаправленную динамику с колебаниями цен на сырьё и логистику.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость ветеринарных услуг в России за последнее время увеличилась на 15–20%. Эксперты связывают это с дефицитом импортных препаратов и специалистов, а также с расширением обязательного перечня профилактических процедур для животных.