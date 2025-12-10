Опасная ловушка: Госдума выявила новую схему обмана детей, пытающихся вернуть доступ к Roblox

В России мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox. Как рассказал Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, мошенники предлагают «обход блокировки» за 500 рублей, обещая вечный доступ к игре. На деле же, после того как ребёнок перейдёт по предложенной ссылке и введёт данные своей карты, с его счета будут списаны все имеющиеся средства.

Как отметил депутат, привлекательность схемы для ребёнка заключается в простоте решения его проблемы — возвращения в игру. Далее мошенники используют фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты, которые выдают себя за альтернативных клиентов Roblox или «официальные сервисы обхода». На этих ресурсах детей побуждают ввести данные банковских карт родителей под видом оплаты «разблокировки». В действительности полученная информация сразу же передаётся злоумышленникам, которые осуществляют несанкционированное списание средств. Визуальная схожесть поддельных сайтов с оригинальными, включая логотипы, интерфейс и фальшивые отзывы, делает их практически неотличимыми для юных пользователей.

Эта схема особенно опасна, потому что мошенники эксплуатируют не просто детскую доверчивость, а саму ситуацию вокруг блокировки платформы. Roblox игнорировала требования по защите детей: на платформе процветало моделирование терактов, школьных нападений, преступных сценариев, пропаганда запрещённых идеологий, а также деятельность реальных злоумышленников, маскирующихся под подростков. Когда цифровая среда создаёт риски для безопасности, государство обязано реагировать — и блокировка стала вынужденной мерой. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

По словам Немкина, схемы мошенничества в играх постоянно меняются. Вместо прямого запроса на «доступ» детей могут завлекать обещаниями халявы: редких скинов, эксклюзивных предметов, «секретных фишек» или возможности играть на закрытых серверах. Мошенники — настоящие мастера маскировки, они могут притворяться любимыми блогерами, модераторами или даже просто другими игроками.

«Защититься от подобной схемы можно только через семейные правила цифровой безопасности. Родителям важно объяснять детям, что никаких «разблокировок» через сторонние сайты не существует и что настоящие игровые сервисы никогда не просят вводить данные карты в личных сообщениях или чатах», — считает парламентарий.

Немкин советует не только установить ограничения на траты, но и следить за тем, какие гаджеты используют дети. Также полезно завести банковские карты с лимитами и почаще разговаривать с детьми о том, кто им пишет и что предлагает в Сети. Сейчас мошенники очень изобретательны и используют любую новость, поэтому самое главное — быть в курсе происходящего и быть начеку.

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, её популярность резко возросла во время пандемии ковида. Однако часто Roblox является инструментом в руках преступников: игроки сталкиваются с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом. Из-за наличия на платформе материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, ЛГБТ*, призывов к насилию Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России Roblox.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.