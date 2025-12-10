Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач оказался в числе Героев России

На заседании Совета Федерации 10 декабря сенаторы поздравили обладателей звания Героя России в честь прошедшего Дня Героев Отечества. В ходе церемонии выяснилось, что одной из «Золотых Звёзд» награждён бывший депутат Верховной рады Украины, а ныне сенатор от Астраханской области Андрей Деркач. Официально о присвоении ему высшей государственной награды не сообщалось, обратил внимание «Коммерсант».

Андрей Деркач — уроженец Днепропетровска, выпускник Академии Министерства безопасности России (ныне — Академия ФСБ). На Украине он занимал ряд руководящих должностей, включая пост главы «Энергоатома» и концерна «Укратомпром», а также шесть созывов был народным депутатом. В сентябре 2024 года он вошёл в Совет Федерации как представитель от Астраханской области.

Life.ru напоминает, что имя Деркача стало широко известно в 2020 году, когда он опубликовал так называемые «плёнки», на которых были записаны разговоры Петра Порошенко* с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. После этого его деятельность неоднократно становилась предметом внимания украинских властей.

В 2023 году Владимир Зеленский лишил Деркача украинского гражданства, а Верховная рада прекратила его депутатские полномочия. В России бывший парламентарий продолжил политическую карьеру и был делегирован в Совет Федерации после выборов губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.