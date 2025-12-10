Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:05

Таможенники задержали женщину с килограммом живых червей в штанах

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сотрудники таможни в китайском городе Цзинхун задержали женщину, которая пыталась пронести в штанах килограмм живых бамбуковых червей. Об этом сообщает портал Need To Know.

Во время прохождения контрольно-пропускного пункта Мэнлун девушка привлекла внимание сотрудников из-за странной позы и неестественного выпячивания в области промежности. Во время досмотра путешественница созналась, что пыталась провезти червей. Также задержаны сопровождавшие девушку спутницы.

У одной из них, при осмотре, обнаружили два килограмма червей, спрятанных в чулке на поясе. У третьей задержанной китаянки в карманах и рюкзаке находились пакеты с насекомыми. Хотя бамбуковые черви в Китае считаются изысканным деликатесом, ввоз живых особей в страну запрещён в соответствии с фитосанитарными нормами.

В Барнауле у пассажирки из Вьетнама изъяли змеиное вино с редкой коброй
В Барнауле у пассажирки из Вьетнама изъяли змеиное вино с редкой коброй

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Шереметьево задержан иностранный гражданин, пытавшийся незаконно провезти ювелирные изделия премиальных брендов на 6 миллионов рублей. Они изготовлены из золота и платины с бриллиантами, малахитом и бирюзой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar