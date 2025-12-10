Таможенники задержали женщину с килограммом живых червей в штанах

Сотрудники таможни в китайском городе Цзинхун задержали женщину, которая пыталась пронести в штанах килограмм живых бамбуковых червей. Об этом сообщает портал Need To Know.

Во время прохождения контрольно-пропускного пункта Мэнлун девушка привлекла внимание сотрудников из-за странной позы и неестественного выпячивания в области промежности. Во время досмотра путешественница созналась, что пыталась провезти червей. Также задержаны сопровождавшие девушку спутницы.

У одной из них, при осмотре, обнаружили два килограмма червей, спрятанных в чулке на поясе. У третьей задержанной китаянки в карманах и рюкзаке находились пакеты с насекомыми. Хотя бамбуковые черви в Китае считаются изысканным деликатесом, ввоз живых особей в страну запрещён в соответствии с фитосанитарными нормами.

