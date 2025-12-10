Сомнительно и не окэй: Трихолог назвала три опасных бьюти-тренда из TikTok для волос

Популярные тренды для волос, распространённые в TikTok, не только не принесут обещанного эффекта, но и могут быть потенциально вредны. Трихолог Юлия Медведева в беседе с Life.ru назвала три самых опасных уходовых «лайфхака».

Эксперт отметила растущую популярность использования розмариновой воды в качестве косметического средства. Важно подчеркнуть, что исследования демонстрируют эффективность эфирного масла розмарина, сравнимую с действием миноксидила. Однако ключевым фактором является именно эфирное масло, прошедшее процесс экстракции и стандартизации. Обычные водные настои не способны обеспечить необходимую концентрацию активных компонентов. Более того, присутствие растительных частиц или нерастворённых эфиров в спиртовой или масляной основе может спровоцировать раздражение, аллергические реакции и закупорку волосяных фолликулов, что, в свою очередь, может привести к воспалительным процессам.

На втором месте, по мнению эксперта, находится маска на основе молотого кофе, сахара и шампуня. Мелкие абразивные частицы кофе травмируют кожный покров головы и повреждают кутикулу волос, что приводит к повышенной сухости и ломкости. Сахар же, являясь сильным раздражителем, создаёт питательную среду для патогенной микрофлоры, в частности малассезии, что может провоцировать или усиливать проявления себорейного дерматита, включая зуд. Использование шампуня в составе такой маски специалист назвала бессмысленным, так как его основная функция — очищение, а не питание. Кроме того, трихолог высказалась о рисовой воде.

«Содержит крахмал, который действительно временно утяжеляет волос, давая иллюзию гладкости. Но при частом применении он накапливается на коже и волосах, приводя к жёсткости, сухости, нарушению pH (кислотно-щелочного баланса). Это может спровоцировать зуд, перхоть и ломкость волос из-за потери эластичности», — подчеркнула эксперт.

По словам трихолога, все эти самодельные средства игнорируют индивидуальные особенности, не имеют доказательной базы, нарушают pH и микробиом кожи головы. Их применение вместо решения проблем часто оборачивается контактным дерматитом, обострением себореи и общим ухудшением состояния. Для получения безопасного и реального результата эксперт настоятельно рекомендует не следовать сомнительным трендам из TikTok, а обращаться к специалисту для диагноза и получения назначений.

Ранее стоматологи предупредили об опасности новых вирусных трендов для зубов, набирающих популярность в социальной сети TikTok. Особенно модная фишка — использование обычных резинок для волос с целью сузить щель между зубами — может привести к необратимым последствиям. Это варварское вмешательство способно спровоцировать расшатывание зубов, повреждение связочного аппарата и даже утрату костной ткани, что в перспективе грозит потерей самих зубов.