В Калифорнии рыбак поймал огромную рыбу-меч весом почти 150 кг

Житель Калифорнии Деян Йованович выловил меч-рыбу весом 141 килограмм всего в 10 км от дома и накормил уловом около 70 человек. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

«Примерно через 40 минут я сказал себе: «Черт, если придётся продолжать ещё 20 минут, точно не выдержу», — поделился рыбак.

27-летний видеооператор из Коста-Меса зарабатывает съёмками экстремальных видов спорта и решил порыбачить с друзьями с борта яхты. Неожиданно на крючок попалась огромная меч-рыба длиной более трёх метров. Борьба с уловом длилась 45 минут, после чего Йованович с помощью друзей затащил рыбу на борт и отправился в порт для взвешивания.

Вес рыбы составил 141 килограмм. Несмотря на то, что рекорд не был установлен, огромный улов вызвал ажиотаж на берегу: местные жители фотографировались с рыбой, а дети с любопытством наблюдали за происходящим. На разделку рыбы ушёл целый день, а для хранения потребовалось шесть холодильников. В итоге мясом поделились с родственниками и друзьями, всего накормлено около 70 человек.

