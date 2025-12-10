Путин назначил Кутомкина вместо Храмова замсекретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин принял решение об освобождении от должности заместителя секретаря Совета безопасности Олега Храмова. Соответствующий указ был подписан главой государства в среду, 10 декабря.

Другим указом на освободившуюся должность Путин назначил Максима Кутомкина.

Храмов был назначен заместителем секретаря в январе 2017 года. Он оказался одним из шести заместителей, чьи должности остались неизменными после назначения Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза.

А ранее Путин обновил состав президентского Совета по правам человека. В частности, в совет вошли Мария Большакова, возглавляющая «Союз семей военнослужащих России», советник фонда развития технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.