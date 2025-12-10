Названа самая непопулярная пляжная страна мира среди туристов

Тувалу признана самой непопулярной пляжной страной в мире, которая ежегодно принимает всего около 3,7 тысячи туристов. Такие данные приводит издание TOI, сравнивая этот показатель с сотнями тысяч путешественников у соседних Фиджи и Самоа.

Основными причинами столь низкого интереса эксперты называют исключительную труднодоступность и ограниченную инфраструктуру островов. Государство, расположенное в центральной части Тихого океана, состоит из девяти крошечных атоллов общей площадью 26 квадратных километров, а его единственным значимым населённым пунктом является столица Фунафути. Только там сосредоточены административные здания, магазины, гостиницы и аэропорт. Вместе с тем Тувалу является самой узкой страной, поскольку представляет собой тонкую полоску суши. По этой причине она уязвима для наводнений и штормов.

Добраться до островов можно лишь два раза в неделю на рейсе авиакомпании Fiji Airways из города Сува на Фиджи. Изредка к порту приплывают круизные или грузовые суда, но регулярного морского сообщения нет. Россиянам для путешествия в столь дальнее место придется сначала добраться до Фиджи, а оттуда совершить локальный перелёт. Тем не менее плюсом для граждан РФ является отсутствием визы при пребывании до 30 дней.

Несмотря на изоляцию, Тувалу сохраняет потенциал для уединённого отдыха, предлагая путешественникам нетронутые белоснежные пляжи, кристально чистые лагуны и богатый подводный мир вокруг коралловых рифов. Основными развлечениями здесь считаются дайвинг, сноркелинг, рыбалка и наблюдение за птицами, а размещение доступно в немногочисленных гестхаусах и апартаментах. Эксперты характеризуют страну как «забытый рай», чья первозданность охраняется самой её удалённостью, что одновременно и составляет её главную привлекательность, и служит серьёзным барьером для массового туризма.

