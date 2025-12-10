Донор с мутацией, приводящей к раку, стал отцом почти 200 детей

Датский донор спермы с мутацией в гене TP53, повышающей риск рака, стал отцом как минимум 197 детей в Европе. У некоторых уже выявлены наследственные мутации, есть случаи смертельного заболевания. Об этом сообщило Датское радио (DR).

«Я потрясён масштабами. Это свидетельствует о структурном сбое в работе системы отчётности», — отметил доцент кафедры медицинского права в университете Ольборга Кент Кристенсен.

2005 году студент из Дании стал донором в Европейском банке спермы под номером 7069 и псевдонимом Кьельд. Тогда ни он, ни банк не знали о наличии мутации TP53, играющей роль супрессора рака. Позднее генетический дефект обнаружили у 10–19% сперматозоидов донора. Сам Кьельд оставался здоровым, но передача мутации потомкам повышает риск онкологических заболеваний, включая лейкемию, опухоли мозга и рак костей.

Использование его спермы продолжалось с 2006 по 2022 год в 67 клиниках 14 стран. Дети родились в Дании, Испании, Бельгии, Германии и Исландии; сперма также направлялась в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, где беременности не регистрировались. В Дании в 2005 году было разрешено не более 25 детей от одного донора, а с 2013-го — не более 12 семей. В других странах ограничения отсутствуют, что позволило донору превысить квоты. В Бельгии, где действовало ограничение не более шести женщин на донора, от Кьельда родились 53 ребёнка у 38 женщин.

Ранее сообщалось, что сперма донора, носителя редкой генетической аномалии, повышающей риск развития рака, использовалась для зачатия как минимум 67 детей. У десяти из них впоследствии были выявлены онкологические заболевания. Исследованная мутация, скорее всего, связана с синдромом Ли-Фраумени — одним из самых серьёзных генетических факторов, способствующих развитию рака.