GigaChat получила квалификацию диетолога, сдав экзамен в Сеченовском университете

Российская нейросеть GigaChat получила квалификацию диетолога, успешно сдав экзамен в Первом МГМУ имени Сеченова. Теперь ИИ может давать советы по здоровому питанию и образу жизни.

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского университета отметил, что в эпоху повсеместной цифровизации критически важно обеспечить защиту пользователей от недостоверной информации.

«Сдача экзамена нейросетевой моделью в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня GigaChat. И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому», — отметил он.

