Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:25

GigaChat получила квалификацию диетолога, сдав экзамен в Сеченовском университете

Обложка © ТАСС / Кристина Панкратова

Обложка © ТАСС / Кристина Панкратова

Российская нейросеть GigaChat получила квалификацию диетолога, успешно сдав экзамен в Первом МГМУ имени Сеченова. Теперь ИИ может давать советы по здоровому питанию и образу жизни.

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского университета отметил, что в эпоху повсеместной цифровизации критически важно обеспечить защиту пользователей от недостоверной информации.

«Сдача экзамена нейросетевой моделью в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня GigaChat. И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому», — отметил он.

Ракета с кораблём «Союз МС-28», нейросетью GigaChat и мухами стартовала с Байконура
Ракета с кораблём «Союз МС-28», нейросетью GigaChat и мухами стартовала с Байконура

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера MAX теперь могут повысить цифровую грамотность и научиться распознавать интернет-мошенников с помощью чат-бота GigaChat. Он отвечает на популярные вопросы и помогает сохранить личные данные в безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar