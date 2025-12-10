Отдыхавшая в Кении россиянка получила ожог 40% тела из-за горящей змеи в ресторане

Российская туристка получила жуткие ожоги во время отдыха в Кении. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл в одном из ресторанов города Кисуму. Внезапно в заведение заползла змея, вызвав панику. Местные жители, стремясь уничтожить рептилию, пошли на крайние меры: облили ресторан бензином и подожгли. В дыму и пламени, пытаясь спастись на стуле, 28-летняя туристка из Москвы получила серьёзные ожоги.

Пострадавшая россиянка. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Девушку увезли в больницу с ожогами второй и третьей степени на более чем 40% тела. Фото © Telegram / Осторожно, новости

Сейчас россиянка находится в тяжёлом состоянии в больнице Найроби после получения обширных ожогов (второй и третьей степени) более чем на 40% поверхности тела. Ей провели четыре операции, недавно потребовалось переливание крови из-за инфекции, и она продолжает получать интенсивное лечение.

Попытки её семьи организовать транспортировку в Россию пока безуспешны, так как МИД не дал разрешения на перевозку из-за критического состояния Марии. Отсутствие страховки вынудило близких самостоятельно оплачивать дорогостоящее лечение и начать сбор средств для спасения её жизни.

