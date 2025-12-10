В Германии констатировали критическое падение международной помощи Киеву

Военная помощь Украине во второй половине 2025 года значительно снизилась, а европейские страны не смогли компенсировать сокращение поддержки со стороны США. Об этом говорится в данных Кильского института мировой экономики (IfW) в Германии.

Согласно исследованию IfW, к октябрю Украина получила от ЕС военной помощи на сумму 32,5 миллиарда евро. Для поддержания прежнего уровня финансирования, по оценке института, ежемесячные ассигнования должны быть вдвое выше последних месяцев.

Аналитики также подчеркнули различия в расходах европейских доноров: Германия почти втрое увеличила свои средние ежемесячные выплаты, Франция и Великобритания — более чем вдвое. Однако, по сравнению с валовым внутренним продуктом 2021 года, эти страны всё ещё значительно отстают от лидеров по доле помощи — Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Ранее сообщалось, что Франция готова участвовать в схеме кредита Украине за счёт замороженных российских средств, но категорически против использования активов, находящихся в частных банках страны, включая 18 миллиардов евро. Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, однако настаивают, чтобы имущество, размещённое в коммерческих кредитных организациях, не привлекалось к этой схеме.