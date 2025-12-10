Украинские боевики, дислоцирующиеся в Димитрове в ДНР (украинское название — Мирноград), опровергли слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что город не окружён российскими военными. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей 7-й корпус десантно-штурмовых войск украинской армии.

«Сырский продолжает заявлять, что окружения Мирнограда нет (...) официальная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения пытаются вывести людей из города, но несут потери «в сером коридоре», что косвенно подтверждает тяжёлую тактическую обстановку.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска вовсе не освобождали Красноармейск (Покровск). Он также опроверг информацию об окружении города Димитров (Мирноград), признав лишь усложнение логистики.