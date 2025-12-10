Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:49

Окружённые в Димитрове бойцы ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке в городе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские боевики, дислоцирующиеся в Димитрове в ДНР (украинское название — Мирноград), опровергли слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что город не окружён российскими военными. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей 7-й корпус десантно-штурмовых войск украинской армии.

«Сырский продолжает заявлять, что окружения Мирнограда нет (...) официальная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения пытаются вывести людей из города, но несут потери «в сером коридоре», что косвенно подтверждает тяжёлую тактическую обстановку.

Армия России продолжает зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Армия России продолжает зачистку Светлого и Гришино в ДНР

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска вовсе не освобождали Красноармейск (Покровск). Он также опроверг информацию об окружении города Димитров (Мирноград), признав лишь усложнение логистики.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Сырский
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar