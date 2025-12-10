Алексей Чумаков может получить инвалидность после операции на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков сообщил Telegram-каналу «Звездач», что может получить инвалидность второй группы из-за пластин в позвоночнике. Артист отметил, что, несмотря на пока ещё неполное осознание, юридически он имеет такую возможность.



Чумаков отметил, что в настоящее время не планирует прекращать свою деятельность, поскольку считает себя трудоспособным. Артист подчеркнул, что не ощущает себя человеком с ограниченными возможностями.

«Я пока не думал об этом. Говорят, парковки бесплатные. Но я пока могу работать», — поделился певец.

В конце лета этого года Чумаков экстренно перенёс операцию. Неожиданно плохое самочувствие настигло его в разгар отпуска, и только благодаря настойчивости жены Юлии Ковальчук он был немедленно доставлен в больницу. Причиной стало шокирующее открытие: у Чумакова одновременно разорвались два межпозвоночных диска, сдавив нерв и даже часть спинного мозга. Хирурги провели сложнейшую операцию, установив шесть титановых штифтов и две массивные 12-сантиметровые пластины, чтобы стабилизировать три позвонка певца.