16 сентября, 16:27

«Атрофия ниже пояса»: Чумаков рассказал о перенесённой операции на позвоночнике

Певец Чумаков едва не остался инвалидом из-за разрыва межпозвоночных дисков

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Алексей Чумаков поделился информацией о перенесённой им сложной операции на позвоночнике. В беседе с Пятым каналом артист рассказал, что во время отдыха с женой Юлией Ковальчук внезапно потерял возможность двигаться, так как ноги отказали.

Чумаков рассказал о перенесённой операции. Видео © Пятый канал

«Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — сказал он.

Чумаков был срочно доставлен в больницу прямо из аэропорта и немедленно прооперирован. Причиной стало одновременное разрушение двух межпозвоночных дисков, что привело к сдавливанию нерва и части спинного мозга. Благодаря экстренному вмешательству, артист избежал пожизненной инвалидности. Сейчас его позвоночник укреплён шестью штифтами в трёх позвонках, соединёнными двумя 12-сантиметровыми пластинами. Как пояснил сам Чумаков, это необходимо для сохранения подвижности позвоночника, иначе он стал бы «деревянным».

Ранее Юлия Ковальчук заявила, что они с Алексеем Чумаковым не против завести третьего ребёнка, так как «гештальт по мальчикам» пока не закрыт. Однако на данный момент артистка не беременна.

Наталья Демьянова
