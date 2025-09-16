«Атрофия ниже пояса»: Чумаков рассказал о перенесённой операции на позвоночнике

Алексей Чумаков поделился информацией о перенесённой им сложной операции на позвоночнике. В беседе с Пятым каналом артист рассказал, что во время отдыха с женой Юлией Ковальчук внезапно потерял возможность двигаться, так как ноги отказали.

Чумаков рассказал о перенесённой операции. Видео © Пятый канал

«Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — сказал он.

Чумаков был срочно доставлен в больницу прямо из аэропорта и немедленно прооперирован. Причиной стало одновременное разрушение двух межпозвоночных дисков, что привело к сдавливанию нерва и части спинного мозга. Благодаря экстренному вмешательству, артист избежал пожизненной инвалидности. Сейчас его позвоночник укреплён шестью штифтами в трёх позвонках, соединёнными двумя 12-сантиметровыми пластинами. Как пояснил сам Чумаков, это необходимо для сохранения подвижности позвоночника, иначе он стал бы «деревянным».