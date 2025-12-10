Путин в Индии
Украинский дрон заснял уникальный момент работы российской «Герани-2»

Украинский зенитный беспилотник заснял, как российский дальний дрон «Герань-2» производит постановку мин ПТМ-3 и погибает после выполнения задачи. Об этом сообщил медиа-ресурс «Осведомитель».

Украинский дрон заснял уникальный момент работы российской «Герани-2». Видео © Осведомитель

Кадры демонстрируют работу дрона «Герань-2», который, выполняя постановку противотанковых мин, погибает после завершения миссии. Беспилотники этого семейства были модернизированы: теперь они оснащены камерами и системами дальней связи для разведки, оборудованием для постановки мин и даже ракетами «воздух-воздух» для борьбы с авиацией противника.

В числе недавних успехов «Гераней» называют уничтожение мобильной группы украинской ПВО. Экипаж пикапа с пулемётом пытался сбить дрон, однако сам оказался поражён атакой беспилотника.

Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией
Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил новое оснащение — камеру заднего вида. Она позволяет оператору контролировать пространство позади дрона. Это особенно важно для своевременного обнаружения попыток перехвата беспилотника противником.

