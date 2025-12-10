Более 700 тысяч обращений уже поступило на прямую линию Путина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Более 700 тысяч вопросов и обращений уже зафиксировано в преддверии традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Статистику поступивших сообщений привел в эфире телеканала «Россия 24».
Во время трансляции отметили, что по данным статистики, женщины проявляют активность и задают свои вопросы несколько чаще, чем мужчины. На первом месте по популярности у граждан оказались темы, связанные с социальной сферой. Также в число самых популярных тем вошли проблемы жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, а также вопросы, связанные с обществом и государственным устройством.
Ранее стало известно, что часть вопросов для прямой линии с Путиным уже решена. Как пояснил руководитель исполкома ОНФ, особо срочные жалобы, особенно медицинские, отрабатываются немедленно. Он отметил, что многие вопросы решаются на местах, что позволяет снимать острые темы до эфира.
