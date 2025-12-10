Путин в Индии
10 декабря, 13:08

Стало известно об отсутствии у НАТО плана на случай выхода США из блока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО не разрабатывает планы на случай выхода США из альянса, несмотря на роль Америки в военном блоке. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов из военного блока.

Согласно материалу газеты, из-за ключевой роли США в НАТО союзники не рассматривают сценарий их выхода: это противоречило бы самой сути альянса. Дипломаты блока воспринимают сигналы из Вашингтона не как угрозу выхода, а как сигнал к усилению активности Европы.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску пояснила, что европейские страны обеспечивают до 60% материально-технической базы, но в критически важных областях — разведка, тяжёлые воздушные перевозки и дальние удары — США предоставляют значительно больше ресурсов. По её словам, европейцам будет крайне трудно восполнить эти пробелы в ближайшие год-два.

Политолог объяснил причину появления законопроекта о выходе США из НАТО

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе США из НАТО. В своём документе HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», он предлагает вывести страну из Североатлантического альянса. ВЧленство в НАТО якобы противоречит интересам национальной безопасности США.

