Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 13:23

Вместо благородной плесени в камамбере, продающемся в России, нашли золотистый стафилококк

SHOT ПРОВЕРКА: Золотистый стафилококк нашли в камамберe «Ненашево-милк»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CreatoraLab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CreatoraLab

В мягком сыре «Камамбер» тверского производителя «Ненашево-милк» в лаборатории обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Производителю предстоит усилить контроль качества и оперативно изъять потенциально заражённую партию из магазинов.

Проверка зафиксировала нарушения техрегламента, и компании вынесли предостережение. Сыр этого бренда продаётся в крупных сетях, включая «Ленту» и «Утконос», поэтому сейчас проверяют всю продукцию, попавшую на полки.

Сыры, икра и колбасы: Стало известно, сколько «санкционки» уничтожили в Ленобласти за год
Сыры, икра и колбасы: Стало известно, сколько «санкционки» уничтожили в Ленобласти за год

Ранее Life.ru писал, что в результате проверки блюд в российской сети общепитов «Крошка картошка» обнаружилось превышение микробов в 30 раз и наличие кишечной палочки. Опасные бактерии найдены в картошке с наполнителем «Крабовое мясо с майонезом», в печёном МЭШе классическом, в патате «Говядина в сырном соусе».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar