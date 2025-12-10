Вместо благородной плесени в камамбере, продающемся в России, нашли золотистый стафилококк

В мягком сыре «Камамбер» тверского производителя «Ненашево-милк» в лаборатории обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Производителю предстоит усилить контроль качества и оперативно изъять потенциально заражённую партию из магазинов.

Проверка зафиксировала нарушения техрегламента, и компании вынесли предостережение. Сыр этого бренда продаётся в крупных сетях, включая «Ленту» и «Утконос», поэтому сейчас проверяют всю продукцию, попавшую на полки.

Ранее Life.ru писал, что в результате проверки блюд в российской сети общепитов «Крошка картошка» обнаружилось превышение микробов в 30 раз и наличие кишечной палочки. Опасные бактерии найдены в картошке с наполнителем «Крабовое мясо с майонезом», в печёном МЭШе классическом, в патате «Говядина в сырном соусе».