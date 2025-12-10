Очередной последователь Долиной решил вернуть квартиру, проданную 10 лет назад

Житель Москвы Илья М. подал иск к нынешним владельцам квартиры, проданной им десять лет назад, утверждая, что был в рабстве и не мог осознавать свои действия. Об этом сообщил Mash.

В 2015 году 38-летний Илья М. продал трёшку в Тимирязевском районе Москвы семье с детьми за 8 миллионов рублей и поделил деньги с отцом. Он купил дом в деревне под Владимиром и занялся выращиванием помидоров. Услышав о деле Ларисы Долиной, мужчина решил вернуть квартиру через суд, заявив, что не контролировал свои активы из-за влияния некой женщины.

Адвокат Андрей Откидач подчеркнул, что сделка была законной, а сам Илья психически здоров. Добросовестные покупатели квартиры оказались шокированы ситуацией. По словам отца Ильи, всё было продано и поделено по правилам, а сын ведёт себя непорядочно. Он намерен выступить в суде в поддержку жильцов и отстаивать их интересы.

Ранее сообщалось, что московская семья, воспитывающая девочку-инвалида, может остаться без квартиры после двухлетних судебных тяжб. После покупки жилья за 12 миллионов у пенсионеров прежние владельцы обратились в суд, заявив, что стали жертвами мошенников. 47-летняя Инна продала всё имущество, чтобы переехать с дочерью ближе к поликлинике. У 12-летней девочки тяжёлая форма сколиоза: она не может долго ходить и постоянно носит корсет. Сделка была проведена, но через неделю покупательнице сообщили из полиции, что продавцы подали заявление о том, что продали квартиру «под влиянием».