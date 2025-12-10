Юрист объяснил, станет ли Долина отвечать за тайный подмосковный особняк

Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность. На кадастровый учёт особняк был поставлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке был дом и в нём жили люди, а на бумаге его не было. Следовательно, не было и объекта налогообложения.