10 декабря, 12:18

Юрист объяснил, станет ли Долина отвечать за тайный подмосковный особняк

Юрист Хаминский: Долина может избежать наказания за неуплату налогов

Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

На фоне шума вокруг «тайного дворца» Ларисы Долиной юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил Life.ru, почему певица, вероятно, избежит уголовной ответственности.

СМИ пишут, что особняк в Славине, где с 2011 года живёт артистка, долгое время просто не существовал «на бумаге». Дом площадью 660 квадратов оформили в собственность лишь в августе 2024 года, хотя в нём жили все эти 12 лет. Рядом стоит второй дом — 300 метров, где живут дочь и внучка певицы.

Александр Хаминский

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность. На кадастровый учёт особняк был поставлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке был дом и в нём жили люди, а на бумаге его не было. Следовательно, не было и объекта налогообложения.

Для возбуждения уголовного дела физлицо должно недоплатить минимум 2,75 млн рублей налогов за три года. Предполагаемый же долг Долиной за тот же период — лишь около 250 тысяч. Максимум, что грозит певице, — взыскание недоимки и пени за последние три года.

В России захотели ввести омбудсмена по недвижимости после скандала с Долиной

Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.

