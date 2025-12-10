Раскрыта схема, позволившая Долиной годами не платить налоги за тайный дворец

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье. По данным SHOT, в бюджет не поступило около 1 миллиона рублей налогов с роскошного имения артистки.

Дворец Долиной. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, в 2003 году певица купила участок в закрытом посёлке Славино. Сначала построила там дом на 360 квадратов — выкладывала фотографии, видео и не скрывала своей дачи. А затем приступила к возведению четырёхэтажного коттеджа на 660 квадратных метров. Про него СМИ и налоговой известно не было. Закончила строительство Долина только в 2011 году, но в собственность оформлять жильё почему-то не стала и всё это время налог на дом не платила.

На кадастровый учёт дом был поставлен только в августе прошлого года. Навести порядок с документами Долина решила именно тогда, когда её обманули мошенники, и она отдала деньги Человеку-пауку. В итоге за 12 лет сэкономила около миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Лариса Долина получила от покупательницы 1 млн рублей задатка при оформлении сделки по продаже квартиры и дала соответствующую расписку, однако после полной оплаты жилья не передала его новой владелице. Покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры в интернете, не зная, кому она принадлежит. Сделку сопровождал риелтор. После передачи задатка стороны заключили договор купли-продажи, а вся сумма — 112 млн рублей — была полностью выплачена. Напомним, дело о квартире Ларисы Долиной привлекло широкое внимание публики. Певица продала недвижимость, однако позже заявила, что стала жертвой обмана и фактически лишилась полученных средств. Суд принял её сторону и восстановил право собственности на жильё. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением и подала апелляцию.